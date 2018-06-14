Анджелина Джоли опровергла информацию, что Питт получил опеку над детьми

Бракоразводный процесс известных американских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта все никак не может завершиться. А все дело в том, что пара просто не может поделить детей. Недавно СМИ стали сообщать о том, что Питт получил опеку над шестью детьми.

Джоли решительно опровергла эти слухи: "Прискорбно, что кто-то по своим собственным эгоистическим причинам слил выборочные части конфиденциальной судебной информации, чтобы создать неточную и несправедливую картину того, что происходит". Представители актрисы рассказали, что информация была передана не точно. Дети будут жить с Питтом лишь пока Анджелина находится на съемках фильма в Великобритании.

Джоли подчеркнула, что судебное разбирательство намеренно ведется в закрытом порядке, чтобы дети не пострадали и личное осталось личным.