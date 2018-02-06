Анджелина Джоли появилась на красной дорожке престижной премии с дочерьми

В последнее время Анджелина Джоли часто появляется на публике вместе со своими детьми. Она берет их с собой на торжественные мероприятия и в деловые поездки. Накануне актриса прошлась по красной дорожке кинопремии Annie Awards 2018 вместе с дочерьми Шайло и Захарой.

На Анджелине было надето элегантное серебристое платье в пол. А вот ее дочери выбрали более мужской стиль и оделись в брючные костюмы. При этом 13-летняя Шайло, которую часто критикуют в СМИ из-за того, что она похожа на мальчика, надела черный мужской смокинг.-0-