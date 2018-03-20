Анджелина Джоли сходила в кино вместе с детьми на новую "Лару Крофт"

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анджелина Джоли, которая ранее сыграла Лару Крофт, сходила вместе с детьми на премьеру фильма, где искательницу приключений сыграла Алисия Викандер. Об этом сообщает People.

Стоит отметить, что новую актрису постоянно пытаются сравнить с Джоли, видимо, пытаясь спровоцировать некое противостояние между ними.

Как оказалось, у Анджелины никакой неприязни к Алисии нет. Она вместе со своими детьми - Захарой, Шайло, Ноксом и Вивьен - даже посетила кинотеатр и посмотрела новый фильм о Ларе Крофт.

К слову, кинокартина в американском прокате захватить лидерство не смогла. На первом месте по кассовым сборам до сих пор находится "Черная пантера".-0-