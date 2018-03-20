Анджелина Джоли сходила в кино вместе с детьми на новую "Лару Крофт"

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анджелина Джоли, которая ранее сыграла Лару Крофт, сходила вместе с детьми на премьеру фильма, где искательницу приключений сыграла Алисия Викандер. Об этом сообщает People.
Стоит отметить, что новую актрису постоянно пытаются сравнить с Джоли, видимо, пытаясь спровоцировать некое противостояние между ними.
Как оказалось, у Анджелины никакой неприязни к Алисии нет. Она вместе со своими детьми - Захарой, Шайло, Ноксом и Вивьен - даже посетила кинотеатр и посмотрела новый фильм о Ларе Крофт.
К слову, кинокартина в американском прокате захватить лидерство не смогла. На первом месте по кассовым сборам до сих пор находится "Черная пантера".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4241 BYN
|2.417 BYN
|2.42 BYN
|USD
|1.9641 BYN
|1.961 BYN
|1.965 BYN
|RUB
|3.4029 BYN
|3.39 BYN
|3.408 BYN