Анджелина Джоли срочно госпитализирована в психиатрическую клинику

Развод Анджелины Джоли и Бреда Питта не так прост: бывшие супруги никак не могут договориться об опеке над шестью детьми и решить финансовые вопросы, сообщает Cosmopolitan Russia со ссылкой на западные СМИ.

СМИ сообщают, что Джоли не смогла спокойно перенести события развода, поэтому актрису экстренно доставили в психиатрическую клинику. Это заведение занимается лечением таких болезней как анорексия и булимия. Уточняется, что Джоли уже однажды находилась в клинике: ее вес состалял 44 килограмма при росте 169 сантиметров.

Впереди у актрисы около двух недель лечения, после чего она вернется к съемкам второй части "Малефисенты". Анджелина Джоли там играет главную роль.