Английский актер Бенедикт Камбербэтч снимется в продолжении "Доктора Стрэйнджа"

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британскому актеру Бенедикту Камбербэтчу предложили снова сыграть Доктора Стрэйнджа. Уже известна и сумма гонорара, предложенная актеру. 7,5 млн фунтов стерлингов предлагают ему за исполнение главной роли в продолжении фильма "Доктор Стрэйндж" по мотивам комиксов Marvel. Об этом сообщает газета "Известия".

Если актер согласится, съемки начнутся весной следующего года. Планируется снять киноленту за полгода.

За первый фильм о Докторе Стрэндже Бенедикт Камбербэтч получил всего 5 млн фунтов.-0-