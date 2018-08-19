Английский актер Бенедикт Камбербэтч снимется в продолжении "Доктора Стрэйнджа"

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британскому актеру Бенедикту Камбербэтчу предложили снова сыграть Доктора Стрэйнджа. Уже известна и сумма гонорара, предложенная актеру. 7,5 млн фунтов стерлингов предлагают ему за исполнение главной роли в продолжении фильма "Доктор Стрэйндж" по мотивам комиксов Marvel. Об этом сообщает газета "Известия".
Если актер согласится, съемки начнутся весной следующего года. Планируется снять киноленту за полгода.
За первый фильм о Докторе Стрэндже Бенедикт Камбербэтч получил всего 5 млн фунтов.-0-
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