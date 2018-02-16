Анита Цой кардинально сменила имидж и стала блондинкой

Певица Анита Цой удивила фанатов неожиданной сменой имиджа. В своем Instagram она опубликовала видео, где поздравляет олимпийцев с медалями. В видеоролике у артистки короткие светлые волосы.
Такая смена образа привела поклонников в замешательство, но практически все решили, что такой цвет волос и стрижка подходят артистке. Многие отметили, что певица стала выглядеть моложе. Некоторые фанаты решили, что это лишь парик, в котором Анита может выступать в одном из номеров своего шоу.-0-
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