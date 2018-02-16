Анна Семенович удивила откровенным нарядом

Анна Семенович, которая обычно не позволяет себе прозрачных платьев, поразила своих поклонников необычным нарядом. Певица опубликовала в своем Instagram фотографию, где она позирует в полупрозрачной юбке.
Девушка надела черное бархатное боди и такого же цвета полупрозрачную юбку в пол, которая открыла взгляду стройные ноги певицы. Поклонники написали множество положительных комментариев, в которых они восхищались внешним видом артистки. Многие ответили, что Семенович заметно похудела.
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