Анна Семенович удивила откровенным нарядом

Анна Семенович, которая обычно не позволяет себе прозрачных платьев, поразила своих поклонников необычным нарядом. Певица опубликовала в своем Instagram фотографию, где она позирует в полупрозрачной юбке.

A post shared by Анна Семенович (@ann_semenovich) on Feb 14, 2018 at 11:58am PST

Девушка надела черное бархатное боди и такого же цвета полупрозрачную юбку в пол, которая открыла взгляду стройные ноги певицы. Поклонники написали множество положительных комментариев, в которых они восхищались внешним видом артистки. Многие ответили, что Семенович заметно похудела.