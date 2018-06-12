Антрополог показала, как может выглядеть женщина будущего

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антрополог из Бристольского университета Элис Робертс разработала модель "идеальной" женщины будущего. Об этом пишет Daily Mail.

Специалист отмечает, что человеческий организм, хоть и фантастический, но далек от совершенства. Поэтому она решила поэкспериментировать и создала фигуру "странной новой" себя. Элис Робертс отобрала лучшие изобретения природы, которые могли бы сгладить "недостатки дизайна" человека. Подробные результаты работы исследовательницы будут показаны в документальном фильме на британском телеканале BBC4, а первым снимком антрополог поделилась в своем Twitter.

У модели новой женщины лучшее сердце (с большим количеством артерий), чем у человека. Также у нее есть чешуя от рептилий, которая быстро реагирует на лучи ультрафиолета и защищает от повреждений. Модель получила более эффективные птичьи легкие, которые позволяют вдыхать и выдыхать одновременно, а также глаза без слепых пятен и более чуткие уши, как у летучей мыши. Сильные ноги позаимствованы у птиц. Еще одно дополнение - сумка кенгуру, поклонницей которой Элис Робертс стала, родив двух детей.

Антрополог указывает, что миллионы лет эволюции оставили человеческому телу множество сбоев, поэтому людям давно пора привести себя в порядок. "Все, что нужно для эволюционного успеха - прожить достаточно долго, чтобы передать свои гены. После того, как вы оставили потомство, эволюция не очень-то о вас заботится. Поэтому у нас остаются недостатки, от которых мы не можем избавиться в ходе эволюции. Например, боль в спине поражает большинство из нас к 50-60 годам, когда большинство из нас уже не планирует продолжать род", - отмечает специалист.-0-