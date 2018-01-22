Apple и Малала Юсуфзаи объявили о сотрудничестве для помощи девочкам в обучении

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Apple и фонд пакистанской правозащитницы и лауреата Нобелевской премии мира Малалы Юсуфзаи объявили о начале сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский телеканал CNBC.

Главная цель сотрудничества - помощь в получении образования девочкам в развивающихся странах. В ходе партнерства планируется увеличить финансирование образовательных программ в Индии и Латинской Америке, в результате чего свыше 100 тыс. девочек смогут получить среднее образование. Будут вдвое увеличены некоторые гранты, предоставляемые на обучение в Афганистане, Пакистане, Ливане, Турции и Нигерии.

"Мы верим, что образование - это огромная сила, способствующая равенству, и мы разделяем приверженность фонда Малалы расширению возможностей для девочек посещать школу", - говорится в заявлении главы Apple Тима Кука. Юсуфзаи в свою очередь заявила, что ее мечта - "чтобы каждая девочка сама выбирала свое будущее".

Малала Юсуфзаи получила известность в 11 лет, когда начала вести блог в интернете (под псевдонимом Гуль Макай), критикуя попытки талибов установить законы шариата в округе Сват ее родной провинции Хайбер-Пахтунхва. 9 октября 2012 года она подверглась нападению боевиков, возвращаясь домой с занятий. Вооруженные люди в масках остановили школьный автобус, один из них выстрелил в Малалу, ранив ее в голову и шею. После ранения Малала была доставлена специальным авиарейсом из Пакистана в Британию для операции, после выздоровления она осталась жить в Соединенном Королевстве. В 2014 году Юсуфзаи в возрасте 17 лет была удостоена Нобелевской премии мира вместе с Кайлашем Сатьяртхи из Индии, выступающим за права детей. Юсуфзаи стала самым молодым нобелевским лауреатом в истории. В апреле 2017 года она стала самой молодой посланницей мира в истории ООН. В августе 2017 года Малала Юсуфзай была принята в Оксфордский университет. Она будет изучать философию, политику и экономику в оксфордском колледже Леди-Маргарет-Холл.-0-