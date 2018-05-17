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Аргентинский художник изобразит портрет Марадоны на одном из зданий Москвы к ЧМ-2018

Калейдоскоп 17.05.2018 | 13:12
Диего Марадона
Диего Марадона

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аргентинский художник Сан Спига планирует изобразить портрет легендарного футболиста Диего Марадоны на одном из московских зданий по случаю чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС.

Сан Спига является организатором уличного арт-проекта "Ребята, вперед", посвященного футболу и известному аргентинскому игроку Диего Марадоне. Изображение, которое появится в Москве, станет, по словам художника, данью уважения знаменитому спортсмену и всем мальчикам и девочкам, которые играют в футбол на улицах по всему миру.

В настоящий момент не установлено, какое именно здание украсит работа аргентинца. Сан Спига надеется получить предварительное разрешение местных властей города, в противном случае придется привлечь Ассоциацию футбола Аргентины для подготовки официального запроса.

Работы Спига можно увидеть в Берлине, Лондоне, Неаполе и других городах мира.

Диего Марадона - аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего в различных футбольных клубах, а также в составе сборной Аргентины. Он признан одним из лучших футболистов XX века. Недавно стало известно, что Диего Марадона возглавит футбольный клуб "Динамо - Брест".-0-

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Теги
искусство, футбол, чемпионат мира
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