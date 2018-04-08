Археологи нашли древний подводный замок в Турции

При исследовании озера Ван в Турции археологи нашли немало артефактов прошлых эпох – сталактиты, редкие ископаемые, кораллы. Но главной находкой стали развалины древнего замка, которым, по мнению ученых, не менее 3 тысяч лет. Ученые предполагают, что сооружение построено в XIII-IIIX веках до нашей эры, в эпоху существования царства Урарту.
Когда вода на озере стала повышаться, замок оказался на дне. Есть предположения, что это случилось еще в период строительства. Удивительно, но замок хорошо сохранился. Какие загадки он таит внутри, пока не сообщается.
Исследование дна озера Ван длится уже более 10 лет, и ученые надеются, что обнаружат еще немало находок.
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