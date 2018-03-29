Археологи нашли следы индейцев на юге Амазонки

Археологи нашли следы пребывания около миллиона людей в юго-западной части Амазонки, которая ранее считалась "безлюдной", сообщают информагентства.
Исследование ученых было опубликовано в журнале Nature Communications. Согласно статье, ранее считалось, что на южном береге Амазонки никогда не жили люди. Однако недавно в том регионе были обнаружены несколько крупных каналов, ряд гигантских рисунков и иных рукотворческих структур. Это дает основания полагать, что когда-то на этом месте проживали люди. Также специалисты исследовали бразильские хроники 18 века, в которых упоминалось, что юго-западная часть Амазонки была густо заселена индейцами.
Расчеты показали, что там в период с 12 по 15 век нашей эры было около 1,3 тысяч поселений индейцев. Однако куда исчезло такое огромное количество человек, а их насчитывалось свыше десяти тысяч, ученые пока не знают.
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