Археологи обнаружили в Азербайджане дощечки с клинописью бронзового века

Во время раскопок археологического памятника Чаггаллытепе на севере Азербайджана археологи нашли токены – глиняные таблички с клинописью. Найдены также каменные жернова, камни для высекания огня, серпы, наконечники для стрел и копий.
Ученые предполагают, что находки относятся к раннему бронзовому веку – концу 4 – началу 3 тысячелетий до нашей эры.
По информации Национальной академии наук Азербайджана, такие дощечки с письменами находили на территории страны только один раз - в историческим памятнике Махта в Нахичеванской автономной республике.
Раскопки в Чаггаллытепе идут с 2016 года. Уже найдены древние курганы, земляные жилища, которые имеют возраст, по утверждению ученых, почти 5 тысяч лет.
Это самое древнее поселение, обнаруженное до сих пор на северо-востоке Азербайджана.
Среди интересных находок - керамические сосуды с полукруглой ручкой, шила и иглы из костей.
Историкам предстоит выяснить, к какой из известных клинописных систем относятся найденные письмена на глиняных дощечках.
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