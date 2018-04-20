Археологи обнаружили в Азербайджане дощечки с клинописью бронзового века

Во время раскопок археологического памятника Чаггаллытепе на севере Азербайджана археологи нашли токены – глиняные таблички с клинописью. Найдены также каменные жернова, камни для высекания огня, серпы, наконечники для стрел и копий.

Ученые предполагают, что находки относятся к раннему бронзовому веку – концу 4 – началу 3 тысячелетий до нашей эры.

По информации Национальной академии наук Азербайджана, такие дощечки с письменами находили на территории страны только один раз - в историческим памятнике Махта в Нахичеванской автономной республике.

Раскопки в Чаггаллытепе идут с 2016 года. Уже найдены древние курганы, земляные жилища, которые имеют возраст, по утверждению ученых, почти 5 тысяч лет.

Это самое древнее поселение, обнаруженное до сих пор на северо-востоке Азербайджана.

Среди интересных находок - керамические сосуды с полукруглой ручкой, шила и иглы из костей.

Историкам предстоит выяснить, к какой из известных клинописных систем относятся найденные письмена на глиняных дощечках.