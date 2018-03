Арнольд Шварценеггер очнулся после операции и произнес: "Я вернулся"

Известный американский актер Арнольд Шварценеггер, накануне перенесший операцию на сердце, уже очнулся и прибывает в хорошем настроении.

Представитель актера и политика в своем аккаунте в Twitter рассказал, что Арнольд уже находится в сознании. Проснулся он явно в хорошем расположении духа и c хорошим чувством юмора, так как сразу же произнес свою знаменитую фразу из фильма "Тeрминатор 3": "Я вернулся".

Update: @Schwarzenegger is awake and his first words were actually “I'm back”, so he is in good spirits. https://t.co/bJ4pxqS8l6