Арнольд Шварцнеггер рассказал, когда начнутся съемки нового "Терминатора"

Знаменитый американский актер Арнольд Шварцнеггер сообщил, что уже в июне возвращается к своей самой известной роли - "Терминатора". Съемки продолжения культового боевика были назначены на март, но актер перенес дату.
Режиссером картины станет Тим Миллер. Он, кстати, снимал фильм "Дэдпул". Роль Сары Коннор снова сыграет Линда Гамильтон, которая участвовала в съемках первой и второй частях "Терминатора". Премьера шестой части культового фильма запланирована на июль 2019 года.
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