Астронавты NASA вышли в открытый космос для установки новых камер на модуле МКС Harmony

Американские астронавты Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд вышли в открытый космос с Международной космической станции (МКС).

Цель выхода астронавтов - установить новые камеры высокого разрешения на стыковочном узле модуля Harmony американского сегмента МКС, чтобы в перспективе более четко видеть фазу сближения космических аппаратов для стыковки с орбитальной станцией и заменить комплект камер на ферме по правому борту станции, а также закрыть щиток на научном приборе, установленном с внешней стороны японского модуля Kibo.

Астронавты NASA успешно завершили плановый выход в открытый космос и выполнили главную задачу по установке камер высокого разрешения на внешней поверхности американского модуля "Гармония" (Harmony), которые будут снимать прибытие и стыковку на орбитальную станцию космических кораблей. Помимо этого, они выполнили дополнительные задания по техническому обслуживанию станции и подготовке к будущим выходам в открытый космос.

Их выход в открытый космос, шестой с начала года, прошел без происшествий. Он продолжался 6 часов 49 минут и был девятым для Фойстела, который сегодня занял третье место в мировом рейтинге времени, суммарно проведенного в открытом космосе. Рекорд принадлежит россиянину Анатолию Соловьеву, второе место у американца Майка Лопеса-Алегрии.