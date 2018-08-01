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Астрономический прогноз на август 2018

Калейдоскоп 01.08.2018 | 15:25

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый красивый звездопад года, частное затмение Солнца, серебристые облака. Август обещает стать богатым на астрономические события, сообщается на сайте Московского планетария.

Звездное небо августа

В южной части неба доминирует Летний Треугольник, образованный яркими звездами Вегой, Денебом и Альтаиром - главными светочами созвездий Лиры, Лебедя и Орла, а вблизи горизонта - Змееносец. В этой же части неба видны небольшие, но очень интересные созвездия Стрелы, Лисички и Дельфина. У самого горизонта расположились южные созвездия Стрельца и Козерога. В юго-восточной области неба на большой высоте - Андромеда и Пегас, а вблизи горизонта - Рыбы и Кит. К западу от зенита - Дракон, Геркулес и Змееносец. Млечный Путь тянется с юга к северо-востоку, проходя вблизи зенита.

В области зенита располагаются созвездие Цефея, к востоку от него - Кассиопея, ниже - Персей.

На северо-востоке - красавица Кассиопея, Персей и Возничий, а у горизонта - Телец.

Звездопад Персеид

Звездное небо августа украсит традиционный августовский звездопад Персеид, действие которого проходится на период с 23 июля по 20 августа, а пик потока - на 12-13 августа. В 2018 году по прогнозам Международной метеорной организации ожидается до 100 метеоров в час.

Фото из архива
Фото из архива

Звездопад Персеиды представляет собой метеорный поток, который ежегодно наблюдается в августе со стороны созвездия Персея. Падающие частицы размером с песчинку сгорают в атмосфере Земли на высоте приблизительно 80-100 км. При этом скорость, с которой они сталкиваются с атмосферой Земли, может варьироваться от 13 до 73 км/с, это зависит от угла падения. Для потока Персеиды характерна скорость падения около 50-60 км/с. Поэтому маленькие частицы, обладая колоссальной энергией, вспыхивают.

Звездный дождь не представляют опасности ни для людей, ни для космических аппаратов. Упавший на Землю метеор - довольно редкое явление. Известно всего 6-7 метеоритов, найденных за всю историю на территории Беларуси. И все они не имели отношение к звездопаду Персеиды.

Чтобы успешно наблюдать звездопад желательны максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки.

Серебристые облака

В августе продолжается великолепная возможность для обнаружения и наблюдений серебристых облаков. Они могут появляться в течение всего летнего периода.

Фото из архива
Фото из архива

Серебристые облака (также известны как мезосферные облака или ночные светящиеся облака) - сравнительно редкое атмосферное явление. Наблюдаются в летние месяцы в широтах между 43 и 65 градусами северной и южной широты. Удалось доказать, что аналогичные явления имеют место и на других планетах, в частности, на Марсе.

Частное затмение Солнца

Солнце движется по созвездию Рака до 10 августа, а затем переходит в созвездие Льва и остается в нем до конца месяца. Склонение дневного светила, по сравнению с первыми двумя летними месяцами уменьшается с каждым днем все быстрее. Как следствие, также быстро уменьшается продолжительность дня.

11 августа произойдет новолуние и частное затмение Солнца. Это затмение будет видно из Северной и Восточной Европы, северных частей Северной Америки и некоторых северных и западных мест в Азии, что делает его самым наблюдаемым солнечным затмением 2018 года, если позволит погода.

Важные события августа

5 августа - 88 лет назад родился американский астронавт Нейл Армстронг - первый человек, ступивший на поверхность Луны.

6 августа - 57 лет назад советский космонавт Герман Титов совершил второй в истории полет в космос. 6 августа 1961 года в девять часов утра по московскому времени Герман Титов на космическом корабле "Восток-2" поднялся на околоземную орбиту и провел на ней 25 часов 18 минут, облетев Землю 17 раз. 7 августа 1961 года космонавт возвратился на Землю.

19 августа - 58 лет назад советский космический корабль "Восток" с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю. Кроме собак, на борту находились две белые крысы и несколько мышей.

31 августа - 39 лет назад произошло первое достоверно известное падение кометы Говарда-Кумена-Мичелза на Солнце.-0-

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астрономия, космос
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