Астрономы открыли наиболее удаленную от Земли звезду

Открытие принадлежит международной группе астрономов. Одиночная звезда находится на удалении в 9 миллиардов световых лет, говорится в сообщении ТАСС.

На сайте Женевского университета сообщается, что сделать открытие через телескоп Hubble помог так называемый “эффект гравитационной линзы”. Линзой, которая усилила свет и помогла увидеть звезду в телескоп, послужило скопление галактик MACS J1149+2223, расположенное на удалении 5 миллиардов световых лет от Земли.

Вновь открытая звезда – сверхгигант голубого цвета, в сотни тысяч раз ярче Солнца. Исследователи уже придумали ей имя – Икар.

Специалисты отметили, что обнаруженное светило находится в 100 раз дальше, чем самый дальний их источников света, которые астрономы могли изучать до сих пор, если не считать взрывы сверхновых звезд. Открытие означает начало нового этапа изучения удаленных одиночных звезд.