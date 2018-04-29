Астрономы предупреждают о магнитной буре на Земле

На 17 мая астрономы прогнозируют магнитную бурю второго уровня по пятибалльной шкале. Об этом сообщают информагентства.

На фоне в целом спокойной геомагнитной обстановки мая магнитосфера Земли будет возмущенной 7,8 и 18 мая, а буря уровня G2 прогнозируется на 17 мая.

Последствия магнитных бурь второго уровня - слабые флуктуации в энергетических системах, небольшие колебания в системах управления космическими аппаратами.

В целом ученые предсказали до 35 магнитных бурь на Земле в 2018 году и в их числе 2-4 очень сильные.