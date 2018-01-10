Audi S6 против "Нивы": кто победит в перетягивании каната - видео

Седан Audi S6 посоревновался с Lada 4x4 в перетягивании каната. Для усложнения задачи, автомобили пригнали на заснеженную поверхность.

Отметим, что Audi данной серии оснащен 4,2-литровым двигателем V8 мощностью 340 л.с. Также он имеет полный привод. О мощности "джипа" точных данных нет, вероятно эта версия с 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 83 л.с.