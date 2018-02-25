Audi заинтриговала видеороликом о беспилотном A6

Немецкий производитель Audi показал короткий тизер своей новинки A6. Автомобиль презентуют 5 марта в рамках Женевского автосалона.
Вероятно, A6 получит те же примочки, что и флагман A8. Среди них будет система парковки без участия водителя и полуавтопилот. Последняя функция пока не разрешена в Европе, но "Ауди" надеется на изменение законодательства.
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