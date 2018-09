Аврил Лавин анонсировала первый за 5 лет новый сингл

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадская певица Аврил Лавин уже несколько лет не появляется на сцене. Недавно девушка сообщила, что возвращается к творчеству. Об это сообщает Cosmopolitan.

В 2014 году девушке поставили серьезный диагноз - болезнь Лайма. Певица около полугода не могла даже встать с кровати.

6 сентября Аврил сообщила, что возвращается на сцену - она анонсировала новый альбом, первый за 5 лет: "Последние несколько лет я провела в своем доме, борясь с болезнью Лайма. Это были худшие годы моей жизни, когда я переживала физические и моральные потрясения. Но я смогла превратить это сражение с болезнью в музыку, которой действительно горжусь. Я сочинила эти песни, в основном лежа на кровати и диване, и записывала тоже там. Слова и тексты приходили легко, прямо из жизни и моих ощущений. Моя музыка помогла мне исцелиться и выжить".

Аврил не сообщила, когда планирует возвращение на сцену. Однако сообщила, что первый сингл Head Above Water будет доступен уже 19 сентября. Девушка написала эту песню в самый тяжелый момент болезни - из-за слабости она не могла дышать и едва не умерла.-0-

