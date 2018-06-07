Австрийский трубочист собрал коллекцию Volkswagen Golf и планирует открыть музей

В Австрии весной следующего года трубочист и коллекционер Йозеф Юза планирует открыть первый в мире музей Volkswagen Golf. Основой для него станет личная коллекция Йозефа, в которой сейчас 114 автомобилей Volkswagen Golf.

Йозеф коллекционирует VW Golf более 20 лет. В 90-х он решил купить Volkswagen Caddy, который в те времена был пикапом на базе Гольфа. "Когда я впервые сел в „Гольф“, мне показалось, будто автомобиль создан специально для меня. Все было именно так, как мне нравится: посадка водителя, удовольствие от вождения, удобство каждодневного использования", — сказал коллекционер.

Потом трубочист купил сразу четыре автомобиля – каждый на отдельный случай жизни. Обычный "Гольф» служил у него для поездок с семьей, на работу Йозеф ездил на фургончике Caddy, летом — на кабриолете, зимой — на внедорожнике Country, который служил ему и для поездок в горы. А иногда выезжал на дороги на электромобиле GTI.

Так начиналась его коллекция. Сейчас в ней есть обычные серийные VW Golf и редкие экземпляры. К редким коллекционер относит "Гольфы", переделанные в мусоровоз, кемпер, самолетный трап. Есть в его коллекции автомобиль из предсерийной партии со сдвигающимися дверями, 210-сильная полноприводная машина, которых производитель выпустил всего 71 экземпляр. Есть первый электрокар, выпущенный в 1981 году, а также Golf с пробегом миллион километров, который, по словам автовладельца, и сейчас в хорошем техническом состоянии.

Также в коллекции представлены роскошные гоночные, раллийные и тюнингованные машины.