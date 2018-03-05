"Автомобиль года" выбрали в Европе

Volvo XC40 стал "Автомобилем года" в Европе. Звания победителя его удостоили накануне открытия Женевского автосалона.
За XC40 проголосовали журналисты из 23 стран, отдав победителю 325 баллов. Вторую строчку занял Seat Ibiza с 242 баллами, третьим стал BMW 5-серии (226 баллов).
В международное жюри вошли 60 журналистов, а в финале боролись семь участников. Следом за призовой тройкой расположились Alfa Romeo Stelvio и Citroen C3 Aircross, Audi A8 и Kia Stinger.
Volvo впервые завоевал престижную награду. Отметим, что шведская компания несколько лет назад была выкуплена китайским Geely и платформу XC40 шведы разрабатывали совместно с инженерами из Поднебесной. Вскоре на ее базе выйдет гибридный кроссовер, а затем и электромобиль.
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