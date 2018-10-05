Автор Ждуна создала новое фантастическое существо

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скульптор из Нидерландов Маргрит ван Брифорт, завоевавшая всемирную известность как автор Ждуна, представила публике новое творение. Фотографии скульптуры она опубликовала в своем Instagram.

Скульптура представляет собой странное морщинистое существо телесного цвета без рук, с человеческими ногами и полными грусти большими глазами. Из-за массивного носа и обилия складок существо похоже одновременно на лежащего тюленя и собаку породы шарпей.

В комментарии к публикации Маргрит ван Брифорт сообщила, что увидеть ее новое творение можно на выставке в голландской Гааге. Также автор скульптуры призвала поклонников придумать имя для загадочного существа, подчеркнув, что прозвище должно быть англоязычным.

Поклонники творчества скульптора с воодушевлением откликнулись на этот призыв. Англоязычные фанаты стали обыгрывать схожесть существа с безобразным щенком (Pugly) и печальный вид чудовища (Saddy). Наиболее богатую фантазию продемонстрировали поклонники творений ван Брифорт из России, они предложили такие русскоязычные варианты прозвищ, как Ревун, Взгрустун, Смиренец, Жирун, Хочун, Ползун и другие.

Мем Ждун обрел огромную популярность в начале 2017 года. Он появился после публикации в интернете фотографии скульптуры Маргрит ван Брифорт. По словам автора, она посвятила работу пациентам, ожидающим приема в клинике.-0-