Backstreet Boys выпустили первую песню за 5 лет

Один из самых знаменитых бойз-бэндов девяностых Backstreet Boys не собираются распадаться и выпустили новую песню Dont Go Breaking My Heart – первую за последние пять лет.
Новый сингл приурочен к празднованию 25-летия группы Backstreet Boys. Сейчас Backstreet Boys, одновременно с серией концертов в Лас-Вегасе, которая продлится до ноября 2019 года, работает над 10-м студийным альбомом.
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