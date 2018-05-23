Backstreet Boys выпустили первую песню за 5 лет

Один из самых знаменитых бойз-бэндов девяностых Backstreet Boys не собираются распадаться и выпустили новую песню Dont Go Breaking My Heart – первую за последние пять лет.

Новый сингл приурочен к празднованию 25-летия группы Backstreet Boys. Сейчас Backstreet Boys, одновременно с серией концертов в Лас-Вегасе, которая продлится до ноября 2019 года, работает над 10-м студийным альбомом.