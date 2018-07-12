Бахрейнская принцесса стала первой женщиной-пилотом королевских ВВС

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бахрейнская принцесса Аиша Бинт Рашид Аль Халифа стала первой в истории королевства женщиной, которая села за штурвал военного самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Аль-Джарида".
Известно, что принцесса Аиша выполнила полет на учебно-тренировочном самолете Hawk Mk-129 бахрейнских ВВС с авиабазы имени шейха Исы. Полет продлился один час. Аише было присвоено звание второго лейтенанта авиации.
В Бахрейне назвали этот полет историческим для королевской авиации.-0-
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