Бар в Брюгге установил охранную систему на бокалы

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В бельгийском городе Брюгге одному бару пришлось установить охранную систему на свои пивные бокалы, сообщает The Telegraph.
Теперь, когда кто-нибудь попытается вынести бокал из бара, об этом сразу же узнают сотрудники заведения. К таким мерам пришлось прибегнуть из-за того, что посетители постоянно воруют бокалы. Ежегодно в качестве сувениров они забирают себе около четырех тысяч единиц посуды.
По словам владельца заведения Филиппа Маеса, самым популярным является бокал в виде песочных часов. Он также отметил: "Почему-то клиенты думают, что если они заказали выпивку, то бокалы идут в подарок".
На систему безопасности было затрачено четыре тысячи евро. Но примерно столько же бар терял ежегодного на закупку новых пивных бокалов.
Бельгийцы очень трепетно относятся к культуре подачи пенного напитка. В их барах большое разнообразие видов пива и почти под каждый из них есть свой отдельный вид бокала.-0-
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