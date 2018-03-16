Бар в Брюгге установил охранную систему на бокалы

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В бельгийском городе Брюгге одному бару пришлось установить охранную систему на свои пивные бокалы, сообщает The Telegraph.

Теперь, когда кто-нибудь попытается вынести бокал из бара, об этом сразу же узнают сотрудники заведения. К таким мерам пришлось прибегнуть из-за того, что посетители постоянно воруют бокалы. Ежегодно в качестве сувениров они забирают себе около четырех тысяч единиц посуды.

По словам владельца заведения Филиппа Маеса, самым популярным является бокал в виде песочных часов. Он также отметил: "Почему-то клиенты думают, что если они заказали выпивку, то бокалы идут в подарок".

На систему безопасности было затрачено четыре тысячи евро. Но примерно столько же бар терял ежегодного на закупку новых пивных бокалов.

Бельгийцы очень трепетно относятся к культуре подачи пенного напитка. В их барах большое разнообразие видов пива и почти под каждый из них есть свой отдельный вид бокала.-0-