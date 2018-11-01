Барак и Мишель Обама снимут сериал для Netflix

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семейная пара Барак и Мишель Обама выкупили права на экранизацию романа "Пятый риск" Майкла Льюиса, сообщает Deadline.

По книге планируют снять сериал для стримингового сервиса Netflix. Роман представляет собой сборник интервью сотрудников разных департаментов Белого дома, которые рассказывают о периоде между уходом администрации Обамы и началом президентского срока Трампа.

Еще в мае 2018 года Барак и Мишель Обама заключили с Netflix договор на продюсирование фильмов. Помимо художественных картин, чета будет работать над созданием тв-шоу, документальных сериалов и документального кино. Специально для этих целей Обама зарегистрировал компанию Higher Ground Productions.-0-