Барак Обама стал продюсером

Экс-президент США Барак Обама решил сменить род деятельности и начать продюсировать телепроекты, сообщают иностранные СМИ. В этом его поддержала супруга Мишель. Вместе они подписали многолетний контракт с Netflix.

President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features. — Netflix US (@netflix) 21 мая 2018 г.

Новостью Netflix поделился в своем аккаунте в Twitter. Планируется, что знаменитые супруги будут работать как над сериалами, так и над документальными фильмами. Центр их интересов – истории о талантливых людях. По словам Барака Обамы, за свою жизнь он пересекся с огромным количеством невероятно талантливых личностей. Теперь он чувствует, что пришло время рассказать о них всему миру.

Некоторое время назад газета "The New York Times" уже намекала своим читателям о том, что Обама занялся новым проектом, далеким от политики.