Барак Обама стал продюсером

Экс-президент США Барак Обама решил сменить род деятельности и начать продюсировать телепроекты, сообщают иностранные СМИ. В этом его поддержала супруга Мишель. Вместе они подписали многолетний контракт с Netflix.
President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features.— Netflix US (@netflix) 21 мая 2018 г.
Новостью Netflix поделился в своем аккаунте в Twitter. Планируется, что знаменитые супруги будут работать как над сериалами, так и над документальными фильмами. Центр их интересов – истории о талантливых людях. По словам Барака Обамы, за свою жизнь он пересекся с огромным количеством невероятно талантливых личностей. Теперь он чувствует, что пришло время рассказать о них всему миру.
Некоторое время назад газета "The New York Times" уже намекала своим читателям о том, что Обама занялся новым проектом, далеким от политики.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3483 BYN
|2.345 BYN
|2.354 BYN
|USD
|2.0022 BYN
|1.996 BYN
|2.001 BYN
|RUB
|3.2031 BYN
|3.2 BYN
|3.212 BYN