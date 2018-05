Барак Обама стал продюсером

Экс-президент США Барак Обама решил сменить род деятельности и начать продюсировать телепроекты, сообщают иностранные СМИ. В этом его поддержала супруга Мишель. Вместе они подписали многолетний контракт с Netflix.

President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features.