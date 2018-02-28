Барбара Стрейзанд призналась, что клонировала своего любимого питомца

Известная американская певица и актриса Барбара Стрейзанд на днях призналась в одном из интервью, что клонировала свою умершую в 2017 году собаку. Всего у артистки три питомца, двое из которых – клоны ее любимого пса.
Котон-де-Тулеар по кличке Саманта был ее самым любимым питомцем. Собачка умерла год назад, но Барбара успела клонировать животное. Перед тем как любимица актрисы скончалась, из пасти и желудка собаки были взяты клетки для клонирования.
В интервью певица призналась, что несмотря на практически полную внешнюю идентичность, они все равно разные по натуре. Она заявила, что с нетерпением ждет, когда щенки подрастут, чтобы понять, есть ли у них карие глаза и серьезность Саманты. А чтобы Барбара не путалась в щенятах-близнецах, один из них носит красный костюмчик, а второй – фиолетовый. Поэтому и зовут их Мисс Скарлет и Мисс Вайолет.
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