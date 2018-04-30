"Барселона" организовала чемпионский парад

В столице Каталонии Барселоне прошел чемпионский парад в честь футбольного клуба "Барселона", который в этом сезоне выиграл чемпионат и Кубок Испании.
За четыре тура до конца чемпионата "Барселона" опережает "Атлетико" на 11 баллов, и это при том, что каталонцы имеют матч в запасе. Неделю назад "Барселона" выиграла Кубок Испании, победив в финале "Севилью".
Футбольный клуб в полном составе проехался по центральным улицам Барселоны на специальном автобусе без крыши, демонстрируя трофеи. Сопровождали спортсменов тысячи поклонников с флагами Каталонии и футбольного клуба.
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