"Барселона" организовала чемпионский парад

В столице Каталонии Барселоне прошел чемпионский парад в честь футбольного клуба "Барселона", который в этом сезоне выиграл чемпионат и Кубок Испании.

За четыре тура до конца чемпионата "Барселона" опережает "Атлетико" на 11 баллов, и это при том, что каталонцы имеют матч в запасе. Неделю назад "Барселона" выиграла Кубок Испании, победив в финале "Севилью".

Футбольный клуб в полном составе проехался по центральным улицам Барселоны на специальном автобусе без крыши, демонстрируя трофеи. Сопровождали спортсменов тысячи поклонников с флагами Каталонии и футбольного клуба.