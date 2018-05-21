Бейонсе купила церковь за 850 тыс. долларов

Популярная американская певица Бейонсе поразила всех новостью о том, что купила церковь в Новом Орлеане за 850 тыс. долларов, сообщает издание TMZ.

Храм был построен в 1900 году, но уже несколько лет церковь не использовалась по назначению. Площадь здания составляет приблизительно 700 квадратных метров. Известно, что сестра певицы Соланж живет совсем недалеко от церкви.

Пару недель назад в храме Бейонсе прошла первая служба, на которой было больше тысячи человек. Фанаты певицы думают, что Бейонсе сама будет петь для прихожан, однако поп-дива не давала никаких комментариев по этому поводу.