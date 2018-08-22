Бельгиец выиграл в лотерею €107 миллионов

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Бельгии выиграл 21 августа €107,8 млн в лотерею EuroMillions, об этом сообщается на сайте организации.

Никакой дополнительной информации о победителе на сайте не указано. Еще шестеро человек, у которых совпали пять основных чисел и одно дополнительное, выиграли по €193 тыс. Те, кто угадал только основные числа, получат €54 тыс. — таких счастливчиков оказалось пятеро.

В пятницу, 24 августа, EuroMillions разыграет джекпот — €17 млн.

Выигрыши участников облагаются налогом только в Швейцарии. Один лотерейный билет EuroMillions стоит два с €2,5. Всего же в лотерее участвует около 200 миллионов человек.-0-