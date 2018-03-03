Бельгийский летчик пустил шимпанзе за штурвал самолета

Энтони Кэр, выполняющий полеты в африканском национальном парке Вирунга, заботиться о животных, находящихся на грани вымирания. Недавно у него в кабине оказался спасенный детеныш шимпанзе по имени Мусса.
Животное нашли сотрудники Центра реабилитации приматов у одного из местных жителей, который также держал еще двух крокодилов.
О прошлом Муссы точных данных нет, вероятно, его родители погибли, а малыша продали. Кэр разрешил ему посидеть на коленях и даже немного поуправлять самолетом.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4154 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9611 BYN
|1.96 BYN
|1.963 BYN
|RUB
|3.455 BYN
|3.442 BYN
|3.459 BYN