Бельгийский летчик пустил шимпанзе за штурвал самолета

Энтони Кэр, выполняющий полеты в африканском национальном парке Вирунга, заботиться о животных, находящихся на грани вымирания. Недавно у него в кабине оказался спасенный детеныш шимпанзе по имени Мусса.

Животное нашли сотрудники Центра реабилитации приматов у одного из местных жителей, который также держал еще двух крокодилов.

A post shared by Anthony Caere (@anthonycaere) on Feb 27, 2018 at 9:20am PST

О прошлом Муссы точных данных нет, вероятно, его родители погибли, а малыша продали. Кэр разрешил ему посидеть на коленях и даже немного поуправлять самолетом.