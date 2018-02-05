Белорус Михаил Сосунов прошел в украинский "Голос"

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Михаил Сосунов прошел в украинский вокальный проект "Голос". Во время слепых прослушиваний восьмого сезона шоу к нему повернулись все четыре члена жюри: Сергей Бабкин, Тина Кароль, Потап и Джамала.

Михаил Сосунов исполнил песню Земфиры "Блюз". Видео выступления опубликовано на YouTube-канале проекта "Голос".

Необычной манерой пения Михаил покорил судей.

"Я не ожидал даже, что ко мне один человек повернется, а тут все четыре, да еще стоя аплодировали. Конечно, это все волнительно", - рассказал 20-летний белорус после выступления. "Я очень доволен тем, что произошло", - добавил он. Также Михаил признался, что выбор тренера был для него очень сложным. В итоге он сделал выбор в пользу команды Тины Кароль.

Михаил Сосунов (выступает и под псевдонимом Michael Soul) ранее участвовал в украинском юмористическом проекте "Лига смеха". Кроме того, в 2016 году он принимал участие в национальном отборе на "Евровидение" от Беларуси в составе группы The EM, созданной продюсером Максом Алейниковым.-0-