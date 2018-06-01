Белорусский скульптор создал статуэтку Джонни Деппа и поразил своим мастерством актера

Скульптор из Беларуси Стас Никонович создал миниатюрную копию Джонни Деппа и вручил ее актеру лично на концерте в Москве. Снимком с актером он поделился в своем профиле в Instagram. Также это фото появилось и в официальном аккаунте в Instagram музыкального коллектива "Holliwood Vampires", частью которого является Депп.
Под фото музыканты написали: "Спасибо, Никонович! Иногда в этом бизнесе можно встретить действительно талантливых людей. Недавно мы узнали о талантливом скульпторе, который живет в Беларуси. Он создал замечательные скульптуры Джонни Деппа и Кайлера Кларка, мы встретились с ним в Москве. Это действительно она из крутейших вещей, которые я когда-либо видел. Спасибо, парень. Твоя работа просто невероятная".
Стас Никонович под своим фото в Instagram тоже оставил подпись: "Даже не знаю что сказать… 4 месяца работы, 3 года визуализации, 400 гр. полимерной глины, 3 гр. серебра, кусочек дерева, несколько отзывчивых людей, щепотка везения ииии... цель достигнута и перестигнута! Нужно ставить новую!" Также он поблагодарил свою жену за терпение.
Скульптор делает статуэтки и других знаменитостей. Свои работы он уже вручил российскому журналисту Владимиру Познеру и музыканту Сергею Шнурову. Также он занимается изготовлением различных наград для конкурсов и фестивалей.
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