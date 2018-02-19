Беременная Кейт Миддлтон появилась на красной дорожке премии BAFTA вместе с принцем Уильямом.
Герцогиня действительно выглядела роскошно, а небольшая полнота совсем не портила ее образ. Кейт будто светилась от счастья и охотно позировала для фотографий. К слову, она не поддержала строгий дресс-код торжественного мероприятия, на которое девушки надевали только черные наряды. Герцогиня вышла на красную дорожку в изумрудном платье от своего любимого дизайнера. Супруг ни на минуту не покидал герцогиню, они подарили общественности множество новых совместных фотографий.-0-
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