Беременная Кейт Миддлтон умилила интернет-пользователей поношенным платьем

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кейт Миддлтон, которая сейчас беременна третьим ребенком, совершила свой первый официальный визит в 2018 году. Она посетила школу для детей с ментальными нарушениями Reach Academy, пишет Footwear News.

Для официального выхода в свет супруга принца Уильяма выбрала классическое пальто Hobbs, платье марки Seraphine и туфли Jimmy Choo. Пользователи соцсетей заметили, что Герцогиня Кембриджская Кейт эти туфли и синее платье носила во время своей второй беременности в 2015 году. Данный факт интернет-пользователи посчитали очень трогательным. В комментариях они хвалили экономное отношение Кейт к семейному и государственному бюджету.

Между тем совсем недавно невеста принца Гарри актриса Меган Маркл пришла на официальное мероприятие (участие в радиопередаче Brixton's Reprezent) в недорогом свитере из универмага Marks & Spencer. Это вызвало неоднозначную реакцию. Эксперты моды указывали, что свитер стоит около $60, тогда как для помолвочных фото Меган позировала в платье за $75 тыс.-0-