Билл Гейтс появится в 11 сезоне "Теории большого взрыва"

За множество лет существования сериала "Теория большого взрыва" в нем снимались разные знаменитости. В скором времени к этому списку присоединится Билл Гейтс – миллиардер и один из основателей компании Microsoft. Он появится в одном из мартовских эпизодов 11-го сезона.
Как ни странно, по сюжету Билл Гейтс сыграет самого себя, а главные герои пойдут на все, чтобы познакомиться с ним.
Напомним, что в съемках "Теории большого взрыва" принимали участие следующие знаменитости: Стэн Ли, Стивен Хокинг, Адам Уэст, Базз Алдрин, Леонард Нимой, Джордж Такей и Илон Маск.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN