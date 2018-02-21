Билл Гейтс появится в 11 сезоне "Теории большого взрыва"

За множество лет существования сериала "Теория большого взрыва" в нем снимались разные знаменитости. В скором времени к этому списку присоединится Билл Гейтс – миллиардер и один из основателей компании Microsoft. Он появится в одном из мартовских эпизодов 11-го сезона.

Как ни странно, по сюжету Билл Гейтс сыграет самого себя, а главные герои пойдут на все, чтобы познакомиться с ним.

Напомним, что в съемках "Теории большого взрыва" принимали участие следующие знаменитости: Стэн Ли, Стивен Хокинг, Адам Уэст, Базз Алдрин, Леонард Нимой, Джордж Такей и Илон Маск.-0-