Биологи смогли перенести память от одного живого существа другому

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа биологов Калифорнийского университета впервые осуществила пересадку памяти живым существам. В эксперименте использовали морских улиток. Результаты данного исследования опубликовал журнал eNeuro.

В ходе эксперимента посредством инъекций РНК ученые заставили улиток "помнить" о никогда не происходивших с ними событиях. Оказавшись в определенной ситуации, лабораторные животные вели себя так, будто подобное происходит с ними не впервые.

Исследователи подвергли моллюсков слабым разрядам электрического тока десять раз. Временной промежуток между пятым и шестым ударом током составил 24 часа, между остальными - по 20 минут. Через определенное время у подопытных выработался защитный рефлекс - их мышцы при контактах с электродами сокращались в течение 50 секунд (у контрольной группы - одну секунду).

Затем исследователи извлекли РНК (специфические рибонуклеиновые кислоты), накопленные в нервной системе животных, и пересадили молекулы моллюскам, не прошедшим процедуру с электрическим током. В результате у улиток с пересаженным РНК развился условный рефлекс продолжительностью 40 секунд. Таким образом, вместе с РНК ученым удалось "пересадить" от одних молюсков другим этот условный рефлекс.

Специалисты пришли к выводу, что выработка рефлекса происходит благодаря сенсорным нейронам - они активизируются в присутствии определенных РНК.

Эксперты предполагают, что воспоминания хранятся в ядрах нейронов, где активируются специфические гены и синтезируются соответствующие рибонуклеиновые кислоты. Ученые считают, что подобные эксперименты в будущем позволят восстанавливать воспоминания людей и изменять их. Также возможно, что исследования в перспективе помогут людям вернуть воспоминания, утраченные вследствие болезни Альцгеймера.-0-