Бюджет сериала по мотивам "Властелина колец" составит $1 миллиард

Бюджет сериала по мотивам "Властелина колец", который будет снимать студия Amazon, может превысить $1 миллиард. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Ранее сообщалось, что проект будет состоять из пяти сезонов. Также уточнялось, что при его создании будут использованы "материалы из полнометражных экранизаций".

Будет ли участвовать в съемках Питер Джексон, режиссер полнометражных фильмов киносерии "Властелин колец", неизвестно. Однако ходят слухи, что студия готова предложить ему пост продюсера, однако никаких официальных соглашений пока что не подписано.

Напомним, что компания Amazon выкупила права на экранизацию "Властелина колец" за $250 миллионов.