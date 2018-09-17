Благодаря соцсетям влюбленные поженились после 60 лет разлуки

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Влюбленная пара поженилась после шестидесяти лет разлуки благодаря социальным сетям. Об этом сообщает BBC.

Британцы Эрик и Элейн расстались много лет назад. В школе семилетний Эрик влюбился в лучшую подругу своей сестры - Элейну, но не признался в своих чувствах, так как был на два года младше девочки. Однако в тайне все удержать не удалось, о детской влюбленности узнали родители и запретили Эрику и Элейне общаться. После школы Эрик и Элейн окончательно потеряли связь и не общались, однако недавно нашли друг друга в Facebook.

После воссоединения влюбленные поженились в той же школе, где много лет назад их разлучили в юности. Сегодня здание, в котором раньше была школа, - общественный центр для проведения мероприятий.

"Если бы не Facebook, мы бы никогда не нашли друг друга", - сказал Эрик в разговоре с журналистами.-0-