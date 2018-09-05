Блогер размельчил iPhone X в блендере и попытался его выпить

Блогер под ником TechRax измельчил iPhone X в блендере, а после смешал его с водой и попробовал выпить, сообщает The Daily Mail.

Молодой человек поместил смартфон в блендер и измельчил его. После полученную смесь он залил водой и попытался ее выпить, используя фильтр, перерабатывающий загрязненную воду в чистую. Однако парень сразу же выплюнул получившийся у него "коктейль", добавив, что это "выглядит не очень безопасно".

Это не первый подобный эксперимент данного блогера. Ранее он уже пробовал пожарить iPhone 8 Plus в вафельнице, разогреть iPhone 7 в микроволновой печи и сжечь iPhone 6s в "вулкане Бёттгера" (химический вулкан).