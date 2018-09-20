Боксер Владимир Кличко будет читать лекции в Гарварде

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко будет читать лекции по менеджменту в Гарвардском университете в США. Об этом в интервью изданию "Бабель" рассказал его брат Виталий Кличко.

Он отметил, что Владимир уже три года читает лекции в университете Санкт-Галлена (Швейцария). В этом году его пригласили читать лекции в Гарварде. Владимир согласился. Братья Кличко - бывшие чемпионы мира по боксу в тяжелой весовой категории.

Владимир завершил карьеру в профессиональном боксе в августе 2017-го года. На профессиональном ринге спортсмен одержал 64 победы.-0-