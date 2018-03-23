Более 150 дельфинов выбросились на берег в Австралии

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австралии на берег залива Хэмелин выбросились более 150 черных дельфинов, об этом сообщают информагентства.
Туши животных нашли у берега в пятницу недалеко от города Огаста. Сообщается, что некоторые дельфины еще живы. Местные власти предупредили граждан быть осторожными, так как мертвые дельфины, лежащие у берега, привлекут внимание акул.
Жители готовы помочь выжившим животным попасть обратно в воду и ждут начала прилива. Специалисты отметили, что дельфинам можно помочь, если у них останутся силы и если погодные условия это позволят.-0-
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