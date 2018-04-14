Более половины прибрежной полосы Байкала покрыто опасными водорослями

Побережье озера Байкал на 60 процентов покрыто опасной водорослью спирогирой. Примечательно, что это растение любит теплые водоемы со стоячей водой. Ранее оно в Байкале не встречалось, сообщают информационные агентства.

Одной из возможных причин появления водорослей может быть вброс в Байкал сточных вод, которые не были очищены.

Те очистные сооружения, которые работают в настоящее время, не обеспечивают полноценную очистку сточных вод. Необходимо строительство новых насосно-канализационных станций и очистных сооружений, а также реконструкция действующих, чтобы избавиться от "цветения" Байкала.

Озеро Байкал - самое глубокое озеро на планете (более 1630 м). К тому же это самое древнее озеро (25—35 млн лет).-0-