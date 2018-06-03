Болгарскую корову Пенку хотят усыпить за незаконное пересечение границы

Корова по кличке Пенка пересекла границу из Болгарии в Сербию, которая не является членом ЕС, и теперь в качестве наказания животное могут усыпить. Эта новость и абсурдность обвинений стала поводом для обсуждения в Интернете.
Стельная корова Пенка находилась на выпасе, потом отбилась от стада и перешла границу с Сербией. Пенку возвратили владельцам, но на этом дело не закончилось. Чиновники требуют усыпить корову, потому что по закону при пересечении границы животное должно иметь документ о здоровье.
Член Европарламента обратился к премьер-министру страны с обращением руководствоваться здравым смыслом при принятии таких решений.
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