Борис Джонсон объявил о разводе с женой

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и его жена Марина Уилер после 25 лет брака официально объявили о разводе. Об этом сообщил британский таблоид Sun.

"Несколько месяцев назад, после 25 лет брака, мы решили, что в наших общих интересах развестись. Мы приняли решение о разводе, и этот процесс запущен. Как друзья мы продолжим поддерживать наших четверых детей. Больше никаких комментариев не будет", - говорится в совместном заявлении супругов.

Джонсон и Уилер поженились в 1993 году. Заявлению о разводе предшествовали сообщения в СМИ, что Джонсон якобы изменял своей жене.-0-