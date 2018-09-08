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Борис Джонсон объявил о разводе с женой

Калейдоскоп 08.09.2018 | 00:46
Фото BBC
Фото BBC

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и его жена Марина Уилер после 25 лет брака официально объявили о разводе. Об этом сообщил британский таблоид Sun.

"Несколько месяцев назад, после 25 лет брака, мы решили, что в наших общих интересах развестись. Мы приняли решение о разводе, и этот процесс запущен. Как друзья мы продолжим поддерживать наших четверых детей. Больше никаких комментариев не будет", - говорится в совместном заявлении супругов.

Джонсон и Уилер поженились в 1993 году. Заявлению о разводе предшествовали сообщения в СМИ, что Джонсон якобы изменял своей жене.-0-

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