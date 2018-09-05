Борющаяся с раком телеведущая объявила о скорой смерти

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная британская телеведущая Рейчел Блэнд, страдающая от рака молочной железы, объявила на своих страницах в соцсетях о том, что ей осталось жить несколько дней, сообщает The DailyMail.

In the words of the legendary Frank S - I'm afraid the time has come my friends. And suddenly. I'm told I've only got days. It's very surreal. Thank you so much for all the support I've received. Debs and lozz will continue with the #youmebigc podcast. Au revoir my friends. pic.twitter.com/DhMurbqMJz — Rachael Bland (@Rachael_Hodges) 3 сентября 2018 г.

Она обратилась через Twitter и Instagram к своим друзьям и поклонникам, которые слушали ее подкасты, посвященные лечению рака: "Как говаривал легендарный Фрэнк Синатра - боюсь, пришло время, друзья мои. И внезапно. Мне сказали, что мне осталось только несколько дней. Это очень сюрреалистично. Огромное спасибо за поддержку, которую я получила от вас".

Рейчел 40 лет. Она проработала ведущей новостей на BBC 15 лет. Подкаст об онкологии она начала вести после того, как в ноябре 2016 года у нее диагностировали рак молочной железы. The Sun отмечает, что Блэнд лечилась с помощью химиотерапии, а также тестировала новый препарат, однако в феврале стало известно, что ее рак носит метастатический характер.-0-