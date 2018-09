Борющаяся с раком телеведущая объявила о скорой смерти

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная британская телеведущая Рейчел Блэнд, страдающая от рака молочной железы, объявила на своих страницах в соцсетях о том, что ей осталось жить несколько дней, сообщает The DailyMail.

In the words of the legendary Frank S - I'm afraid the time has come my friends. And suddenly. I'm told I've only got days. It's very surreal. Thank you so much for all the support I've received. Debs and lozz will continue with the #youmebigc podcast. Au revoir my friends. pic.twitter.com/DhMurbqMJz